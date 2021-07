Onde assistir ao vivo a Vasco x Guarani, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (24), às 21h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Guarani se enfrentam na noite deste sábado (24), às 21h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 14ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Guarani DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca voltar a vencer na Série B / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de três empates consecutivos na Série B, o Vasco recebe o Guarani em busca dos três pontos antes de enfrentar o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana.

Apresentado como substituto de Marcelo Cabo, o técnico Lisca terá alguns desfalques em sua estreia contra o Guarani, como o volante Andrey, com estiramento no tendão fibular, e Michel e Rômulo, no departamento médico.

MT, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora.

Já o Guarani terá Davó na equipe titular pela última vez. O jogador está com a saída encaminhada para os Estados Unidos.

No entanto, Júlio César, com problema muscular e suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe.

O Gigante da Colina soma 19 pontos, quatro a menos que o Goiás, atual quarto colocado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Galarza e Bruno Gomes; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Germán Cano.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Diogo Mateus, Thales, Tití e Bidu; Bruno Silva e Rodrigo Andrade; Régis, Bruno Sávio e Allan Victor (Andrigo); Davó.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Náutico Brasileirão Série B 18 de julho de 2021 CSA 2 x 2 Vasco Brasileirão Série B 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Vasco Copa do Brasil 28 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Vasco Brasileirão Série B 31 de julho de 2021 21h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 4 Guarani Brasileirão Série B 16 de julho de 2021 Guarani 0 x 0 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 20 de julho de 2021

Próximas partidas