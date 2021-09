Onde assistir ao vivo a Vasco x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na noite deste domingo (19), às 16h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, MG, SC, ES, BA, SE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AC, AP e DF), na TV aberta, e no SporTV (exceto RJ), e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A partida terá presença de torcedores, porém com alguns protocólos a serem seguidos. Ao todo, serão mil ingressos colocados à venda no valor de R$ 250 reais.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Cruzeiro DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Hugo Savio (GO) e Paulo Cesar (GO)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

Assistente VAR: Jefferson Cleiton Piva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

A Globo (para RJ, MG, SC, ES, BA, SE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AC, AP e DF), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, em São Januário. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a presença do público, o Vasco recebe o Cruzeiro pressionado pela vitória (vem de dois empates e uma derrota), no reencontro com Vanderlei Luxemburgo.

"Considera-se o esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina", explicou a prefeitura, no Diário Oficial.

Já o Cruzeiro, com 30 pontos, espera contar com Bruno José, que sente dores no tornozelo. Caso não se recupere a tempo, Vanderlei Luxemburgo pode utilizar Marcinho ou Dudu.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei (Lucão); Léo Matos, Miranda (Walber), Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey (Caio Lopes), Nenê (Marquinhos Gabriel), Morato (Pec), Jabá (Sanchéz) e Cano.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José (Marcinho) e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 1 Vasco Série B 6 de setembro de 2021 CRB 1 x 1 Vasco Série B 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Vasco Série B 24 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Vasco x Goiás Série B 27 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta Série B 11 de setembro de 2021 Cruzeiro 1 x 1 Operário Série B 16 de setembro de 2021

Próximas partidas