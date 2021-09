Onde assistir ao vivo a Valencia x Real Madrid, pela La Liga?

Equipes entram em campo nesta domingo (19), no Mestalla, pela quinta rodada da La Liga; veja acompanhar na TV e na internet

Buscando manter a invencibilidade na temporada, Valencia e Real Madrid entram em campo neste domingo (19), no Mestalla, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valencia x Real Madrid DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Mestalla, Valencia - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Valencia terá que fazer pelo menos uma alteração na equipe titular, em relação à última rodada. Isso porque Chery lesionou o joelho e está fora até outubro.

Quem também é desfalque é Piccini. Por outro lado, Soler, Guedes e Maxi Gomez devem iniciar entre os titulares.

Já o Real Madrid chega embalado para o jogo deste domingo, após iniciar a Champions League com vitória.

A lista de desfalques do Merengues está composta por Ceballos, Kroos, Bale, Marcelo e Mendy. Por outro lado, Rodrygo, autor do gol da vitória contra a Inter de Milão, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. Camavinga e Hazard, entretanto, devem iniciar no banco.

Provável escalação do Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Alderete, Gaya; Soler, Guillamon, Wass, Foulquier; Guedes, Gomez.

Provável escalação da Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid Champions League 15 de setembro de 2021 Real Madrid 5 x 2 Celta La Liga 12 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Mallorca La Liga 22 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Real Madrid x Villarreal La Liga 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 2 Valencia La Liga 12 de setembro de 2021 Valencia 3 x 0 Alavés La Liga 27 de agosto de 2021

Próximas partidas