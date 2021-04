Onde assistir ao vivo a Universitario x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), em Lima; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Universitario e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Monumental, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na conta da Conmebol. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Universitario x Palmeiras DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Monumental U - Lima, Peru HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras estreia na fase de grupos da Libertadores / Foto: Getty Images

O Facebook Watch, na conta da Conmebol e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No grupo A, o Palmeiras estreia na Copa Libertadores contra o Universitario buscando encerrar o jejum de quatro jogos sem saber o que é vencer.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com Zé Rafael, com dores no tornozelo. Breno Lopes, com lesão no joelho, e Gabriel Veron, com lesão muscular, estão fora.

Matías Viña, expulso na final da Recopa Sul-Americana, cumprirá suspensão automática.

Além do Universitario, o Verdão terá como rivais no Grupo A da Libertadores o Defensa y Justicia e e Independiente del Valle.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Universitario: Carvallo; Diego Chávez, Federico Alonso, Quina e Brayan Velarde; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Hernán Novick e Luis Urruti; Enzo Gutierrez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 São Paulo Paulista 16 de abril de 2021 Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras Paulista 19 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Palmeiras Paulista 23 de abril de 2021 21h (de Brasília) Palmeiras x Mirassol Paulista 25 de abril de 2021 A definir

UNIVERSITARIO

JOGO CAMPEONATO DATA Academia Cantolão 3 x 1 Universitario Copa Movistar 19 de março de 2021 Univ. San Martin 0 x 1 Universitario Copa Movistar 15 de abril de 2021

Próximas partidas