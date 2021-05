Onde assistir ao vivo a Unión La Calera x Flamengo, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Unión La Calera e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Chile, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (exceto para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Unión La Calera x Flamengo DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar - La Calera, CHI HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a segunda vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (exceto para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e a Conmebol TV, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias nas três primeiras rodadas, o Flamengo lidera o grupo G com nove pontos e está perto da classificação, enquanto o La Calera, com um ponto, é o lanterna do grupo e ainda não sabe o que é vencer na Libertadores.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Thiago Maia, com ruptura do ligamento cruzado.

Já Gomes deve ser mantido no meio ao lado de Diego.

Do outro lado, o La Calera deve poder contar com Valdivia, enquanto Valencia e Castellani, expulsos contra o Vélez, são desfalques certos.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Isla, William Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Gomes, Diego, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Provável escalação do Unión La Calera: Arias; Ramírez, Christian Vilches, Garcia e Oyanedel; Laba, Wiemberg, Fernández e Vargas; Rivero e Andrés Vilches.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 2 x 3 Flamengo Libertadores 5 de maio de 2021 Flamengo 4 x 1 Volta Redonda Carioca 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir x Flamengo Carioca 15 de maio de 2021 A definir Flamengo x LDU Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília)

UNIÓN LA CALERA

JOGOS CAMPEONATO DATA Unión La Calera 0 x 2 Vélez Libertadores 4 de maio de 2021 Universidad Católica 3 x 0 Unión La Calera Campeonato Chileno 8 de maio de 2021

Próximas partidas