Onde assistir ao vivo a Troyes x PSG, pela Ligue 1?

Times entram em campo neste sábado (7), no Stade de l'Aube, pela 1ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

Querendo retomar a taça da Ligue 1, o PSG enfrenta o Troyes neste sábado (7), no Stade de l'Aube, a partir das 16h (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Troyes x PSG DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Stade de l'Aube, Troyes - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG quer começar a Ligue 1 com vitória /Foto: Getty

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, às 16h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Troyes quer aproveitar que o rival está sem suas principais estrelas para somar seus primeiros pontos no francês.

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué par le coach Batlles pour le 1er match de la nouvelle saison de @Ligue1UberEats, demain à 21h00 au Stade de l’Aube face au PSG ! #ESTACPSG ⚔️ #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/VahMFLLZEc — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 6, 2021

O time mandante não tem problemas com lesões para o jogo deste sábado. O artilheiro Touzghar está confirmado no ataque.

Do outro lado, o PSG quer retomar o domínio na Ligue 1 e ainda não poderá contar com Neymar, Mbappé, Marquinhos e Di Maria.

Bernat, Rafinha e Dagba, lesionados, seguem sendo desfalques. Novo no elenco, Wijnaldum deve estrear no francês, enquanto Donnarumma, campeão europeu com a Itália, também deve ficar fora dessa primeira rodada.

Provável escalação do Troyes: Gallon; Raveloson, Giraudon, Salmier; Ripart, Kouame, Tardieu, Metinho, Larouci; Chambost, Touzghar.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum; Draxler, Icardi, Kalimuendo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TROYES

JOGO CAMPEONATO DATA Troyes 1 x 1 Bordeaux Amistoso 31 de julho de 2021 Troyes 1 x 2 Metz Amistoso 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Clermont x Troyes Ligue 1 15 de agosto de 2021 10h (de Brasília) Strasbourg x Troyes Ligue 1 22 de agosto de 2021 10h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 0 PSG Supercopa da França 1 de agosto de 2021 PSG 2 x 2 Sevilla Amistoso 27 de julho de 2021

Próximas partidas