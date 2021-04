Onde assistir ao vivo a Torino x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo neste sábado (3), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Torino e Juventus se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Torino x Juventus DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Olímpico de Turim - Turim, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Juve busca reencontrar o caminho da vitória na Serie A / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Benevento por 1 a 0, a Juventus busca reencontrar o caminho da vitória para seguir subindo na tabela de classificação do Italiano.

Do outro lado, o Torino, na 17ª posição, com 23 pontos, é separado por apenas um ponto do Cagliari, primeiro time que abre o Z-3.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Bernardeschi; Kulusevski, Danilo, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco e Bremer; Vojvoda, Singo, Mandragora, Gojak e Ansaldi; Belotti e Sanabria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 3 x 2 Sassuolo Serie A 17 de março de 2021 Sampdoria 1 x 0 Torino Serie A 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Udinese x Torino Serie A 10 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Torino x Roma Serie A 18 de abril de 2021 13h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 3 Juventus Serie A 14 de março de 2021 Juventus 0 x 1 Benevento Serie A 21 de março de 2021

Próximas partidas