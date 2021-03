Onde assistir ao vivo a Tombense x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro?

Galo volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Tombense na noite desta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Almeidão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, e no site da Federação Mineira de Futebol, a "TV FMF". Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 5 de março de 2021 LOCAL Almeidão - Tombos, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Marconi Helbert

Quarto árbitro: Fernando Roberto do Carmo

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca mais uma vitória no Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, e o site da Federação Mineira de Futebol, a "TV FMF", vão passar o jogo desta quinta (4). Na Goal, você também pode acompanhar o tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do Campeonato Mineiro após ter vencido o URT por 3 a 0 na primeira rodada, o Atlético-MG volta a campo mirando mais um triunfo no estadual.

O Galo ainda não poderá ter as estreias de Nacho Fernández e Hulk, assim como Diego Tardelli, que aprimora a parte física.

📸⚽️ Antes de seguir para Tombos, elenco alvinegro treinou na Cidade do Galo! Se liga no álbum com fotos da atividade: https://t.co/uQqzPiKfQZ #Galo #TOMxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/ND4rsr0vBG — Atlético 😷 (@Atletico) March 3, 2021

Já o Tombense, vice-campeão em 2020, vem de empate com a Caldense por 1a 1, e deve repetir a mesma formação que estreou no Mineiro.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Dylan Borrero, Zaracho e Calebe; Sávio, Marrony e Felipe Felício (Echaporã).

Provável escalação do Tombense: Felipe; David, Wesley Marth, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Marquinhos e Jhemerson; Keké, Caíque e Rubens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Atlético-MG 3 x 0 URT Mineiro 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Uberlândia Mineiro 7 de março de 2021 20h30 (de Brasília) Patrocinense x Atlético-MG Mineiro 13 de março de 2021 19h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 1 x 1 Tombense Mineiro 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas