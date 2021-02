Onde assistir ao vivo a Tigres x Bayern de Munique, pela final do Mundial de Clubes?

Alemães vão em busca de seu sexto título na temporada nesta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A grande final do Mundial de Clubes de 2020, entre Bayern de Munique e Tigres, do México, acontece nesta quinta-feira (11), no Estádio Education City, no Qatar. A partida, que acontece às 15h (de Brasília), terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Tigres DATA Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Education City - Doha, Qatar HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bávaros buscam o título do Mundial / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. A Globo havia programado para exibir o duelo em TV aberta, mas desistiu depois que o Palmeiras foi eliminado na semifinal pelo Tigres, do México - o Verdão também foi derrotado pelo Al Ahly na disputa do terceiro lugar. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 15h (de Brasília).

QUAIS SÃO OS CANAIS DO SPORTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, enfrenta o Tigres, do México, que eliminou o Palmeiras, na semifinal do Mundial de Clubes de 2020.

Os alemães buscam conquistar seu sexto troféu sob o comando do técnico Hansi Flick na temporada.

Jerome Boateng será desfalque após receber a notícia da morte de sua ex-namorada. Niklas Süle deve ser o provável substituto. Thomas Müller também não poderá jogar a decisão. O camisa 25 testou positivo para a Covid-19 e ficará de fora da decisão. Leroy Sané e Corentin Tolisso disputam a vaga na equipe titular.

Já o Tigres não terá Nicolas Lopez. O jogador testou positivo para Covid-19.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich e Marc Roca; Coman, Sané/Tolisso e Gnabry; Niklas Süle.

Provável escalação do Tigres: Guzman; Rodriguez, Reyes, Meza e Salcedo; Duenas; Aquino, Rafael Carioca, Pizarro e Quinones; Gignac.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 0 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 5 de fevereiro de 2021 Al Ahly 0 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 8 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Arminia Bundesliga 15 de fevereiro de 2021 16h30 (de Brasília) Eintracht x Bayern de Munique Bundesliga 20 de fevereiro de 2021 11h30 (de Brasília)

TIGRES

JOGO CAMPEONATO DATA Tigres 2 x 1 Ulsan Hyundai Mundial de Clubes 4 de fevereiro de 2021 Palmeiras 0 x 1 Tigres Mundial de Clubes 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas