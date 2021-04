Onde assistir ao vivo a Tapajós x Paysandu, pelo Campeonato Paraense?

Em Belém, times se enfrentam neste sábado (17), pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sexta rodada do Campeonato Paraense, Tapajós e Paysandu se enfrentam neste sábado (17), às 10h (de Brasília), no estádio Mamazão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tapajós x Paysandu DATA Domingo, 17 de abril de 2021 LOCAL Estádio Mamazão, Belém, Pará 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão é líder do Grupo A no Parazão / Foto:John Wesley/Paysandu

A TV Cultura do Pará, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 10h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Precisando vencer para escapar do rebaixamento, o Tapajós quer aproveitar o momento instável do rival.

Do outro lado, o Paysandu vem de eliminação para o CRB na Copa do Brasil e agora volta todas as suas atenções ao estadual.

Provável escalação do Paysandu: Victor, Israel, Perema, Yan, Bruno Collaço, Paulinho, Ratinho, Ruy, Igor Goularte, Ari Moura e Nicolas.

Provável escalação do Tapajós: Paulo, Ayran, Ryan, Douglas, Júnior, Paulo Curuá, Juninho, Rosivan, Adauto, João Victor e Alex.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 2 CRB Copa do Brasil 13 de abril de 2021 Paysandu 2 x 4 Remo Paraense 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independete-PA x Paysandu Paraense 20 de abril de 2021 16h (de Brasília) Paysandu x Tuna Luso Paraense 24 de abril de 2021 17h (de Brasília)

TAPAJÓS

JOGO CAMPEONATO DATA Itupiranga 1 x 0 Tapajós Paraense 11 de abril de 2021 Tapajós 2 x 2 Castanhal Paraense 6 de abril de 2021

Próximas partidas