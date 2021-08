Onde assistir ao vivo a Suécia x Canadá, pela final do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções buscam o ouro nesta sexta-feira (6), às 09h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale ouro! Suécia e Canadá se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 09h (de Brasília), no Estádio de Yokohama, pela final do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio. O jogo estava inicialmente marcado para às 11h da manhã de sexta-feira no horário japonês (23h de quinta no horário de Brasília), mas a onda de calor que afeta o Japão fez com que a disputa fosse adiada. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e da Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Suécia x Canadá DATA Sexta-feira, 6 de agosto de 2021 LOCAL Estádio de Yokohama - Japão HORÁRIO 09h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Canadá busca o ouro nas Olimpíadas / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Bandsports, na TV fechada, são os canais que vão passar a final desta sexta-feira, às 09h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo o ouro dos Jogos Olímpicos, a Suécia enfrenta o Canadá nesta sexta-feira, com uma grande vantagem no retrospecto histórico entre as equipes. São 14 vitórias para o sueco, contra cinco do Canadá, além de quatro empates.

Apesar da presença da capitã artilheira internacional de todos os tempos, Christine Sinclair, a força do Canadá tem sido a resistência defensiva que muitas vezes torna a seleção difícil de ser batida.

O Canadá, que bateu o Brasil na briga pelo bronze na Rio 2016, busca agora o ouro na Tóquio 2020.

A partida teve horário e local alternado na véspera da bola rolar. Pouco menos de 24h antes do confronto, foi confimado o adiamento do jogo por conta do calor em Tóquio. Para preservar a saúde das atletas, o jogo, que aconteceria às 11h da manhã no horário local, foi transferido para às 21h. A disputa pelo ouro aconteceria no Estádio Olímpico de Tóquio, mas com o adiamento, a partida foi transferida para Yokohama. Principal palco do atletismo, outros eventos já estavam programados no estádio da capital japonesa.

Provável escalação do Suécia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson; Angeldal, Seger, Asllani; Jakobsson, Blackstenius, Rolfo.

Provável escalação da Canadá: Labbe; Chapman, Buchanan, Lawrence, Gilles; Quinn, Scott, Sinclair, Fleming; Beckie, Prince.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SUÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 3 x 1 Japão Jogos Olímpicos 30 de julho de 2021 Austrália 0 x 1 Suécia Jogos Olímpicos 2 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eslováquia x Suécia Eliminatórias para a Copa do Mundo 17 de setembro de 2021 A definir Irlanda x Suécia Eliminatórias para a Copa do Mundo 21 de outubro de 2021 A definir

CANADÁ