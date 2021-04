Onde assistir ao vivo a Strasbourg x PSG, pela Ligue 1?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 12h (de Brasília), pela 32ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Strasbourg recebe o PSG neste sábado (10), no estádio De La Meinau, a partir das 12h (de Brasília), pela 32ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Strasbourg x PSG DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL De La Meinau, Strasbourg - FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Strasbourg quer a vitória em casa /Foto: Getty

O aplicativo da OneFootball vai transmitir o jogo deste sábado, às 12h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Strasbourg quer aproveitar que o rival está com a cabeça em outra competição para somar pontos na Ligue 1. O time conta com o retorno de Sels no gol, mas Mothiba, lesionado, segue fora.

Do outro lado, o PSG está focado no próximo duelo da Champions League, mas sabe que precisa vencer no francês se quiser continuar próximo do líder. O técnico Pochettino deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Provável escalação do Strasbourg: Sels; Guilbert, Mitrovic, Kone, Carole, Caci; Sissoko, Aholou, Thomasson; Ajorque, Diallo.

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Kimpembe, Diallo, Bakker; Paredes, Herrera; Sarabia, Rafinha, Kean; Mbappe.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 3 PSG Champions League 7 de abril de 2021 PSG 0 x 1 Lille Ligue 1 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Bayern de Munique Champions League 13 de abril de 2021 16h (de Brasília) PSG x Saint Etiénne Ligue 1 18 de abril de 2021 8h (de Brasília)

STRASBOURG

JOGO CAMPEONATO DATA Bordeaux 2 x 3 Strasbourg Ligue 1 4 de abril de 2021 Strasbourg 2 x 1 Lens Ligue 1 21 de março de 2021

Próximas partidas