Onde assistir ao vivo a Sport x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado por uma vitória, o enfrenta o Sport na tarde deste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para RJ e PE), na TV aberta, além do Sportv (exceto PE) e Premiere, na TV fechada.

Quer assistir futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Sport x Vasco DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 16h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para RJ e PE), na TV aberta, além do Sportv (exceto PE) e Premiere, na TV fechada, a partir das 16h30 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há 11 jogos no Brasileirão, o Vasco está na zona de rebaixamento, com 19 pontos, e entra em campo pressionado por uma vitória.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Sem contar com Castan, Miranda, Carlinhos e Ribamar, que testaram positivo para Covid-19, o técnico Ricardo Sá Pinto ainda não terá Ramon e Breno, lesionados.

Já o Sport, embalado com dois empates e uma vitória, entra em campo sem o zagueiro Rafael Thyere, que testou positivo para a Covid-19.

"Infelizmente testei positivo para a Covid-19. Recebi o resultado depois de uma contraprova e me encontro no momento assintomático. Me sinto bem e sigo em recuperação. Logo estarei de volta para ajudar o Sport nos demais confrontos da competição.", disse.

Luan Polli, suspenso, e Raul Prata, Marcão, Betinho e Alê , que estão no departamento médico, também estão fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo, Werley, Marcelo Alves e Neto Borges; Benítez, Andrey e Léo Gil; Cano e Talles Magno.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Adryelson, Maidana, Sander; Ricardinho, Ronaldo Henrique (Márcio Araújo); Lucas Mugni, Thiago Neves, Jonatan Gómez e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Caracas 0 x 0 Vasco 4 de novembro de 2020 Vasco 0 x 1 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 19 de novembro de 2020 19h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 -PR Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 Ceará 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas