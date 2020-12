Onde assistir ao vivo a Sport x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2020?

Com objetivos distintos, equipes entram em campo neste sábado (19), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de ser eliminado na Copa Libertadores, o Grêmio enfrenta o Sport na noite deste sábado (19), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro (PE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: Christiano Gayo Nascimento (DF) e Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Gaúchos buscam esquecer a eliminação na Libertadores / Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo na SporTV, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a volta por cima após ser humilhado pelo Santos e cair nas quartas de final da no meio da semana, o Grêmio busca a reação no Brasileirão para seguir subindo na tabela de classificação, mas sem esquecer do duelo contra o , pela semifinal da Copa do .

Desta forma, o técnico Renato Gaúcho pode preservar alguns titulares, mas deve escalar Diego Souza, que retorna de suspensão, além do zagueiro Walter Kannemann, que foi reserva contra o .

Já o Sport entra em campo visando se afastar da zona de rebaixamento. Em relação ao , primeiro clube no Z-4, o Peixe possui uma vantagem de apenas três pontos.

O técnico Jair Ventura não terá Leandro Barcia, que rompeu o ligamento do joelho direito, além de Sander, com entorse no tornozelo.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Ferraz, Tonhão, Kannemann e Cortez; Darlan, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, e Diego Churín.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ronaldo, Marcão Silva, Marquinhos, Thiago Neves e Lucas Mugni; Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 4 x 1 Grêmio Copa Libertadores 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São Paulo 23 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 20h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas