Onde assistir ao vivo a Sport x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

Partida será neste domingo (27), na Ilha do Retiro, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Ilha do Sport enfrenta o Cuiabá neste domingo (27), a partir das 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, querendo se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Cuiabá DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Assistente VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca o triunfo em casa / Foto: Silvio Avila/Getty

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Sport quer o triunfo para se afastar da zona de rebaixamento, já que soma apenas 4 pontos em seis rodadas disputadas.

O Cuiabá entra em campo neste domingo buscando a sua primeira vitória na Série A. Uendel é dúvida no Dourado, enquanto Felipe Marques segue fora.

Provável escalação do Sport: Maílson; Rafael Thyere, Iago Maidana e Sabino; Hayner, João Igor, Thiago Lopes, Gustavo Oliveira e Junior Tavares; André e Everaldo (Tréllez).

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Lucas Hernández (Uendel); Yuri, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Sport Brasileirão 24 de junho de 2021 Juventude 1 x 0 Sport Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Sport Brasileirão 30 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Sport x Palmeiras Brasileirão 4 de julho de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Cuiabá Brasileirão 23 de junho de 2021 América-MG 0 x 0 cuiabpa Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas