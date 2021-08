Onde assistir ao vivo a Sport x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e São Paulo se enfrentam na noite deste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), em Recife, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (para todo o Brasil, exceto Pernambuco) e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado na Ilha do Retiro, terá Paulo Roberto Alves, do Paraná, como árbitro principal, auxiliado por Bruno Boshilia e Ivan Carlos Bohn. O VAR será comandado por Adriano Mlczvski.

Eliminado da Copa Libertadores, após a derrota para o rival Palmeiras, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão, buscando se afastar do risco de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo vai realizar algumas mudanças na equipe, uma vez que Reinaldo, suspenso, e Welington, lesionado, estão fora.

Do outro lado, o Sport, com apenas 29% de aproveitamento em casa, busca mudar o seu desempenho na luta contra o rebaixamento. Atualmente, é o time que abre o Z-4.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Ronaldo, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison e Gustavo; Paulinho Moccelin, Thiago Neves e Mikael.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo.

Veja mais informações da partida!

Jogo: Sport x São Paulo

Quando e que horas? Domingo, 22 de agosto de 2021, às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro - Recife, PE



Tricolor busca deixar de lado a eliminação na Libertadores / Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Grêmio Brasileirão 15 de agosto de 2021 Palmeiras 3 x 0 São Paulo Libertadores 17 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x São Paulo Brasileirão 29 de agosto de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x América-MG Brasileirão 4 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino Brasileirão 5 de agosto de 2021 Flamengo 2 x 0 Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas