Onde assistir ao vivo a Sport x Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em Recife; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport recebe o Náutico na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano A partida terá transmissão ao vivo na Globo (PE), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Náutico DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Arena Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Leão busca a vantagem na final do Pernambucano / Foto: Divulgação Sport

A Globo (para PE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o Santa Cruz nas semifinais por 2 a 1, o Náutico faz o clássico com o Sport na decisão do Pernambucano, com o técnico Hélio dos Anjos podendo conquistar seu primeiro título pelo Timbu.

"O que essa decisão representa para mim é ganhar um título pelo Náutico. Tivemos oportunidade de conquistar três títulos (nos últimos Estaduais que jogou), mas minha vida hoje é Náutico. Minha função é gerenciar esse sonho, criar clima para o grupo, de ser vencedor, de marcar presença na história do clube", disse o treinador.

"Quando se joga mata-mata, não pode ter acidente. Não pode ter resultados fora do contexto, da qualidade e do equilíbrio das duas equipes. A gente sabe que, se sair na frente do primeiro jogo, a expectativa e o envolvimento do segundo é diferente. Mas não vejo, neste momento, condições de nada ser definido na primeira partida. E nós temos atenção com isso, porque nos sabemos da nossa capacidade e da capacidade do adversário.", completou.

Rubro-negros, o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, sob mando do Leão, será na Arena de Pernambuco. A data e horário permanecem: dia 16, às 16h.



Leia mais: https://t.co/TLiknysrgm pic.twitter.com/TtCN9XYJdF — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 14, 2021

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Marcão, Júnior Tavares, Thiago Lopes; Neílton, Toró e Mikael.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 0 Naútico Pernambucano 02 de maio de 2021 Sport 1 x 0 Salgueiro Pernambucano 11 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Sport Pernambucano 23 de maio de 2021 16h (de Brasília) Internacional x Sport Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 0 Náutico Pernambucano 2 de maio de 2021 Náutico 2 x 1 Santa Cruz Pernambucano 16 de maio de 2021

Próximas partidas