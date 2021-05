Onde assistir ao vivo a Sport x Náutico, pelo Campeonato Pernambucabo?

Clássico pernambucano será disputado neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Náutico se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Náutico DATA Domingo, 2 de maio de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca a última vitória na primeira fase do Pernambucano / Foto: Léo Lemos/Náutico Capibaribe

O Premiere, em pay-paer-view, é o canal que vai passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A quatro pontos do líder Náutico, o Sport pensa apenas na vitória em casa pela última rodada do Campeonato Pernambucano.

Para o clássico, o técnico Umberto Louzer não deve realizar mudanças na defesa, que não sofre gols há cinco jogos, enquanto na função mais ofensiva, Mikael e Santiago Tréllez brigam por uma vaga.

Já o Naútico, garantido na primeira posição, com 22 pontos, adota mistério em relação a equipe titular.

Com quatro jogadores pendurados e já classificado, o técnico Hélio do Anjos não quis adiantar nada sobre a possibilidade de poupar quatro jogadores: Camutanga, Djavan, Rhaldney e Vinícius.

"Naturalmente, a decisão final de definição de escalação vai acontecer no domingo a partir de algumas observações que precisamos fazer. Mas todos os jogadores disponíveis do elenco estarão na relação.", disse o treinador.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric (Ewerthon), Adryelson, Maidana e Sander; Marcão, Betinho e Thiago Lopes (Gustavo); Neílton, Toró e Mikael (Tréllez).

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Wagner Leonardo (Camutanga), Ronaldo Alves e Rafinha; Djavan (Matheus Trindade), Rhaldney (Luiz Henrique) e Jean Carlos; Bryan (Vinícius), Erick e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Náutico 2 x 2 Afogados Campeonato Pernambucano 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x CSA Série B 29 de maio de 2021 A definir Vitória x Náutico Série B 5 de junho de 2021 A definir

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sete de Setembro 0 x 2 Sport Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Retrô 0 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 24 de abril de 2021

Próximas partidas