Onde assistir ao vivo a Sport x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Sport se enfrentam na noite desta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

André Luiz de Freitas será o árbitro principal, auxiliado por Nailton Junior de Sousa e Rafael Trombeta. No VAR, o comando será de Márcio Henrique de Gois.

Vindo de dois empates consecutivos no Brasileirão, o Colorado, com 23 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória para subir na tabela de classificação, enquanto o Sport, com apenas 17, luta contra o rebaixamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vindo de três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, o Internacional busca emplacar três pontos na luta para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2022.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre segue sem Taison, machucado, e Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Sport não terá Hernanes, que foi expulso no empate sem gols com o Athletico-PR.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Sabino, Rafael Thyere e Sander; José Welison, Marcão, Trellez, Thiago Neves e Paulinho; André.

Provável escalação do Internacional: Daniel, Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Johnny; Edenilson, Maurício (Boschilia), Patrick; Yuri Alberto.

Veja informações da partida! Jogo: Sport x Internacional Quando e que horas? Segunda-feira, 13 de setembro de 2021, às 20h (de Brasília). Local: Ilha do Retiro - Recife, PE.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Internacional Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Fortaleza Brasileirão 19 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Internacional x Bahia Brasileirão 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 28 de agosto de 2021 Athletico-PR 0 x 0 Sport Brasileirão 5 de setembro de 2021

Próximas partidas