Onde assistir ao vivo a Sport x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport recebe o Grêmio na noite desta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória no torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Grêmio DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente VAR: Cleriston Clay (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Sport

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, o Sport busca a primeira vitória após duas derrotas seguidas.

Para o confronto, o Leão ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Hayner e o zagueiro Rafael Thyere, que deixaram a derrota para o Fortaleza na última rodada com dores.

Assim como o rival, o Grêmio ainda não triunfou. Com uma rodada a menos, soma duas derrotas em dois jogos.

O técnico Tiago Nunes não terá o goleiro Brenno, com sintomas de gripe, e o volante Maicon, que não teve a sua ausência justificada.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Luiz Fernando (Douglas Costa), Matheus Henrique, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Sport: Maílson; Patrick (Hayner), Iago Maidana (Rafael Thyere), Sabino, Sander; Marcão, Ricardinho e Gustavo; Paulinho, André e Marquinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 7 de junho de 2021 Fortaleza 1 x 0 Sport Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Sport Brasileirão 20 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Corinthians x Sport Brasileirão 24 de junho de 2021 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 0 x 0 Grêmio Copa do Brasil 10 de junho de 2021 Grêmio 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas