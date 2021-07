Onde assistir ao vivo a Sport x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real Sport e Fluminense se enfrentam na noite deste sábado (10), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Fluminense DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistente VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca voltar a vencer no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Sport

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 14 pontos, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Sport, mas de olho no duelo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

"Vamos planejar o jogo do Brasileiro no fim de semana. Mas, sobretudo, pensando no jogo da Libertadores, e calcular essas alternativas, os riscos, para que cheguemos bem nesses dois compromissos", afirmou Roger Machado.

"Vamos segurar alguns atletas, sim, para que levemos contra o Sport um time competitivo sem que tenhamos algum tipo de prejuízo para o jogo de terça-feira que é logo na sequência. Não tem muito o que fazer. É fazer essas escolhas", completou.

Já o Sport, na zona de rebaixamento busca voltar a vencer no Brasileirão.

Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Nino.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Felipe; Xavier, Braz, Claro, Egidio; Yago, Cazares; Martinelli, Teixeira, Paulista; Fred.

Provável escalação do Sport: Mailson; Junior, Sabino, Thyere, Hayner; Marcão, Ronaldo; Everaldo, Gustavo, Neilton; André

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 4de julho de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Sport Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Sport Brasileirão 19 de julho de 2021 20h (de Brasília) Sport x Ceará Brasileirão 25 de julho de 2021 20h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021 Fluminense 0 x 0 Ceará Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas