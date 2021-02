Onde assistir ao vivo a Sport x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport recebe o Atlético-MG na tarde deste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Atlético-MG DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Ivan Carlos (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: José Washington (PE)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Dewson Fernando Freitas (PA) e Fabio Pereira (TO)

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer a classificação direta para a Libertadores 2021 / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (21). Na Goal, você também pode acompanhar o tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há três rodadas (uma derrota e dois empates), o Atlético-MG vive a expectativa do retorno de Keno, afastado há um mês com luxação no cotovelo esquerdo.

O Galo, com 62 pontos, tem como principal objetivo garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores.

🎙️ O diretor médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, fala sobre a recuperação do atacante Keno e outros temas relacionados ao DM. #Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/P1kypEJVIR — Atlético 😷 (@Atletico) February 19, 2021

Já o Sport, com 42 pontos, vem de duas vitórias e um empate seguidos no Brasileirão.

A equipe contará com os retornos do técnico Jair Ventura, que cumpriu suspensão, além de Patric e Marquinhos.

Por outro lado, Betinho, suspenso, e Maidana e Bruninho, por questões contratuais, estão fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Rafael Thyere, Chico e Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x URT Campeonato Mineiro 28 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 Sport 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021

Próximas partidas