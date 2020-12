Onde assistir ao vivo a Shakhtar Donetsk x Real Madrid, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 14h55 (de Brasília), na Ucrânia; veja onde acompanhar na TV e na internet

e entram em campo na tarde desta terça-feira (1), às 14h55 (de Brasília), na , em duelo válido pela quinta rodada do grupo B da . A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Donetsk x Real Madrid DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio de Kiev - Ucrânia HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, a partir das 14h55 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser surpreendido pelo Shakhtar Donetsk na primeira rodada da Champions League, e sair derrotado em casa por 3 a 2, o Real Madrid busca a liderança do grupo B.

Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane não deve contar Eden Hazard, que saiu mancando na derrota para o Alavés no sábado (28), enquanto Benzema pode retornar ao lado de Vinicius Jr. e Rodrygo

Já os ucranianos buscam a segunda vitória no grupo, mas não podem contar com Yevhen Konoplyanka, Davit Khocholava, Dentinho, Viktor Korniienko e Ismaily.

Por outro lado, Júnior Moraes e Andriy Pyatov, retornam.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Patrick; Marlos, Kovalenko, Taison; Dentinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 0 x 2 Real Madrid Champions League 25 de novembro de 2020 Real Madrid 1 x 2 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 5 de dezembro de 2020 12h15 (de Brasília) Real Madrid x Monchengladbach Champions League 9 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 4 x 0 Shakhtar Donetsk Champions League 25 de novembro de 2020 Dnipro-1 0 x 1 Shakhtar Donetsk 28 de novembro de 2020

Próximas partidas