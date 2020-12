Onde assistir ao vivo a Sevilla x Real Madrid pela La Liga?

Blancos tentam sair da crise em duelo fora de casa neste sábado (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após sofrerem derrotas no meio da semana, e se enfrentam em busca de reabilitação neste sábado (5), no estádio Ramón Sánchez Pinzjuán, a partir das 12h15 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida ao vivo na ESPN . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Real Madrid DATA Sábado, 5 de dezembro de 2020 LOCAL Ramón Sánchez Pinjuán, Sevilla - ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, a partir das 12h15 (de Brasília). Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no G-4, o Sevilla não terá Fernandez e Bounou disponíveis, já que a dupla testou positivo para covid-19. No entanto, Kounde, Ocampos, JOrdan, Munir, Fernando e De Jong devem aparecer entre os titulares de Julen Lopetegui.

O Real Madrid vive um dos momentos de maior pressão e crise nas últimas temporadas. Depois de perder para o Shakhtar Donetsk na Champions League, e também sofrer revés para no espanhol, o clube vê até o técnico Zinedine Zidane ameaçado. Para o jogo deste sábado, os Merengues não terão Hazard e Valverde, enquanto Sergio Ramos e Carvajal são dúvidas. No ataque, Vinicius Junior e Rodrygo disputam Asensio uma vaga ao lado de Benzema.

Provável escalação do Sevilla: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Rekik; Jordan, Fernando, Rakitic; Ocampos, De Jong, El Haddadi.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 0 x 4 2 de dezembro de 2020 0 x 1 Sevilla 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sevilla Champions League 8 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) x Sevilla La Liga 12 de dezembro de 2020 12h15 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Real Madrid Champions League 1 de dezembro de 2020 Real Madrid 1 x 2 Alavés La Liga 28 de novembro de 2020

Próximas partidas