Onde assistir ao vivo a Sevilla x Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta (17), às 17h (de Brasília), na Espanha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sevilla recebe o Borussia Dortmund na tarde desta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Borussia Dortmund DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund busca avançar na UCL / Foto: Getty Images

O canal TNT, na TV fechada, o Facebook TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (16), a partir das 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atravessando uma excelente temporada, o Sevilla, depois de vencer a Liga Europa pela sexta vez, agora entra em campo visando avançar na Champions League.

O técnico Julen Lopetegui não terá Jesus Navas, Lucas Ocampos e Marcos Acuna, lesionados.

Do outro lado, o Borussia Dortmund viaja até Hungria sem poder contar com Roman Burki, Thomas Meunier, Lukasz Piszczek, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel, Thorgan Hazard e Marcel Schmelzer, todos lesionados, enquanto Marwin Hitz e Emre Can devem continuar no gol na lateral, respectivamente, devido as ausências de Burki e Meunier.

The journey continues tomorrow 🌟



🆚 Sevilla FC

🗓 2/17/21

⏰ 3:00 PM / 20:00 GMT / 21:00 CET

🏆 #UCL pic.twitter.com/P032fvTixT — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 16, 2021

Provável escalação do Sevilla: Bono; Vidal, Kounde, Carlos, Escudero; Fernando, Jordan, Rakitic; Suso, Gomez; En-Nesyri.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Sevilla encerrou a primeira fase em segundo lugar do grupo E, com 13 pontos, atrás do Chelsea. Até o momento, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO SEVILLA NA UCL

Chelsea 0 x 0 Sevilla - 20 de outubro de 2020

Sevilla 1 x 0 Rennes - 28 de outubro de 2020

Sevilla 3 x 2 Krasnodar - 4 de novembro de 2020

Krasnodar 1 x 2 Sevilla - 24 de novembro de 2020

Sevilla 0 x 4 Chelsea - 2 de dezembro de 2020

Rennes 1 x 3 Sevilla - 8 de dezembro de 2020

JOGOS DO BORUSSIA DORTMUND NA UCL

Já o Borussia Dortmund encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo F, com 13 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias um empate e uma derrota.

Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund - 20 de outubro de 2020

Borussia Dortmund 2 x 0 Zenit - 28 de outubro de 2020

Club Brugge 0 x 3 Borussia Dortmund - 4 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 3 x 0 Club Brugge - 24 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 1 x 1 Lazio - 2 de dezembro de 2020

Zenit 1 x 2 Borussia Dortmund - 8 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Barcelona Copa del Rey 10 de fevereiro de 2021 Sevilla 1 x 0 Huesca LaLiga 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Sevilla La Liga 22 de fevereiro de 2021 17h (de Brasíia) Sevilla x Barcelona La Liga 27 de fevereiro de 2021 12h15 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 2 x 1 Borussia Dortmund Bundesliga 6 de fevereiro de 2021 Borussia Dortmund 2 x 2 Hoffenheim Bundesliga 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas