Onde assistir ao vivo a Sevilla x Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste domingo (4), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde deste domingo de Páscoa (4), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira,10 de março de 2021 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atleti busca mais uma vitória na La Liga / Foto: Getty Images

A Espn Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a sua 21ª vitória no Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Sevilla, embalado há quatro jogos sem saber o que é perder (dois empates e duas vitórias).

Para o confronto, o técnico Diego Simeone não poderá contar com Carrasco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto João Félix, com problema no tornozelo, segue fora.

Isolado na liderança da La Liga com 66 pontos, o Atleti possui 11 pontos de diferença para o rival Sevilla.

O técnico Lopetengui segue sem Vidal, lesionado.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Lemar, Koke, Llorente, Saul; Correa, Suarez.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid Champions League 17 de março de 2021 Atlético de Madrid 1 x 0 Alavés La Liga 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Betis x Atlético de Madrid La Liga 11 de abril de 2021 16h (de Brasília) Atlético de Madrid x Eibar La Liga 18 de abril de 2021 11h15 (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Elche La Liga 17 de março de 2021 Real Valladolid 1 x 1 Sevilla La Liga 20 de março de 2021

Próximas partidas