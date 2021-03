Onde assistir ao vivo a São Raimundo x Cruzeiro, pela Copa do Brasil?

Equipes estreiam na Copa do Brasil nesta quinta-feira (11), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita o São Raimundo na noite desta quinta-feira (11), às 19h15 (de Brasília), na rodada de estreia da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Raimundo x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Flamarion Vasconcelos - Roraima HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Raposa estreia na Copa do Brasil 2021 / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

O SporTV (exceto MG), na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil com a vantagem do empate para avançar na competição.

Para o duelo, o técnico Felipe Conceição deve manter Adriano no lugar de Matheus Neris, lesionado.

"A postura que o nosso treinador sempre pede: jogar bastante ofensivo, no campo do adversário, pressão, buscando sempre o gol", revelou o jogador.

Do outro lado, o São Raimundo fez apenas um jogo ofical em 2021: a derrota para o Galvez-AC por 4 a 3, pela Copa Verde.

Provável escalação do São Raimundo: Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, William Pottker e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO RAIMUNDO

JOGO CAMPEONATO DATA São Raimundo 2 x 0 Baré Raraimão 21 de dezembro de 2020 GAS 1 x 4 São Raimundo Roraimão 23 de dezembro de 2020

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Caldense Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 URT 0 x 2 Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de março de 2021

Próximas partidas