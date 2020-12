Onde assistir ao vivo a São Paulo x Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes buscam uma vaga na final nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Grêmio visita o na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em busca de garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo na Globo para todo o (exceto para Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros), na TV aberta, além do SporTV 2 e o Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Na Goal , o torcedor acompanha todos os lances do em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO São Paulo x DATA Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Pathrice Wallace Corrêa (RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes VAR: Ramon Abatti Abel (SC) e Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor foi derrotado no primeiro jogo por 1 a 0 / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo para todo o Brasil (exceto para Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros), na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Caio Ribeiro e Júnior, além do SporTV 2 e o Premiere para todo o Brasil, na TV fechada, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de PVC. Na Goal, o torcedor acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de perder o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil , o São Paulo entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na competição . Caso o Tricolor paulista vença por um gol de diferença a partida será definida nos pênaltis.

O técnico Fernando Diniz não poderá contar Pablo, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, além de Reinaldo, suspenso. Léo pode ser o seu substituto

Já Tchê Tchê, ausente na vitória sobre o Fluminense na última rodada do Brasileirão, retorna após cumprir suspensão.

Já o Grêmio entra em campo com a vantagem do empate após vencer pelo placar mínimo na Arena.

Geromel e Maicon são desfalques certos, enquanto Kannemann é tratado como dúvida.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Paulo Miranda), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Lucas Silva); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

A CAMPANHA DE SÃO PAULO E GRÊMIO NA COPA DO BRASIL

SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL 2020

3 x 3 São Paulo - 14 de outubro de 2020

São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza - 25 de outubro de 2020

1 x 2 São Paulo - 11 de novembro de 2020

São Paulo 3 x 0 Flamengo - 18 de novembro de 2020

Grêmio 1 x 0 São Paulo - 23 de dezembro de 2020

GRÊMIO NA COPA DO BRASIL 2020

Grêmio 1 x 0 Juventude - 29 de outubro de 2020

Juventude 0 x 1 Grêmio - 5 de novembro de 2020

Cuiabá 1 x 2 Grêmio - 11 de novembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Cuiabá - 18 de novembro de 2020

Grêmio 1 x 0 São Paulo - 23 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 São Paulo 23 de dezembro de 2020 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x São Paulo Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 1 x 0 São Paulo Copa do Brasil 23 de dezembro de 2020 Grêmio 2 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas