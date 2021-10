Onde assistir ao vivo a São Paulo x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Clássico será nesta segunda-feira (18), no Morumbi, pela 27ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (18), no Morumbi, a partir das 20h (de Brasília), em clássico Majestoso pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 LOCAL Morumbi, São Paulo - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Daniel Bins (RS)

Auxiliar do VAR: Andre Bitencourt (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer o triunfo no clássico / Foto: Rubens Chiri/SPFC

O clássico desta segunda-feira será transmitido pelo Premiere, na tv fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo vai em busca de uma vitória no clássico paulista para tentar se afastar da zona de rebaixamento e aliviar a pressão que ronda o clube após os últimos resultados.

O Tricolor terá desfalques importantes para o clássico: Miranda está suspenso, enquanto Luan e Rigoni estão lesionados. Por outro lado, Arboleda retorna após a data Fifa.

Do outro lado, o Corinthians quer continuar somando pontos para se manter próximo ao G-4.

O Timão também terá ausências no Majestoso. Isso porque Fagner está suspenso, enquanto Willian se machucou e tem previsão de retorno apenas para novembro. Já Renato Augusto e Giuliano estão confirmados.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero (Gabriel), Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri..

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito (Adson ou Jô) e Róger Guedes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Ceará Brasileirão 14 de outubro de 2021 Cuiabá 0 x 0 São Paulo Brasileirão 11 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x São Paulo Brasileirão 24 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília) São Paulo x Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileirão 13 de outubro de 2021 Sport 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas