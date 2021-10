Onde assistir ao vivo a São Paulo x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (7), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santos DATA Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino (SC)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

Auxiliar VAR: Jefferson Cleiton (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o clássico desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a presença da torcida no primeiro jogo com público desde o início da pandemia de Covid-19, o São Paulo, chega embalado com uma vitória e dois empates seguidos no Brasileirão, enquanto o Santos, com 24, busca reencontrar o caminho da vitória após seis derrotas e quatro empates na temporada.

O técnico Hernán Crespo deve ter novamente à disposição Gabriel Sara e Orejuela, que pode aparecer no lugar de Galeano, suspenso, e Igor Vinicius, com um trauma no olho.

Do outro lado, o Santos ainda não poderá contar com Kaiky e Luiz Felipe, enquanto Marcos Guilherme pode aparecer no lugar de Pará.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Eder, Calleri); Luciano e Rigoni.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Diego Tardelli e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 26 de setembro de 2021 Chapecoense 1 x 1 São Paulo Brasileirão 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x São Paulo Brasileirão 11 de outubro de 2021 20h (de Brasília) São Paulo x Ceará Brasileirão 14 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de setembro de 2021 Juventude 3 x 0 Santos Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas