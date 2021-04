Onde assistir ao vivo a São Paulo x Rentistas, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Rentistas se enfrentam na noite desta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook da Conmebol Libertadores, na internet. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Rentistas DATA Quinta-feira, 29 de abril de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca mais uma vitória no grupo E da Liberttadores / Foto: Divulgação São Paulo

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook da Conmebol Libertadores, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (29), às 21h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o Sporting Cristal por 3 a 0 na rodada de estreia, o São Paulo volta a campo de olho em mais uma vitória no grupo E da Libertadores para seguir isolado na liderança.

Para o confronto, o técnico Hernan Crespo poderá contar com os retornos de Pablo e Orejuela, além de Miranda, que deve atuar ao lado de Bruno Alves e Arboleda. Isso porque Léo, suspenso na primeira rodada, está fora.

📍 CT da Barra Funda



🔛 Manhã de treino

🔜 Noite de @LibertadoresBR#GloriaEterna#VamosSãoPaulo 🇾🇪



Já o Rentistas empatou com o Racing na última semana e deve entrar em campo com a mesma equipe.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Provável escalação do Rentistas: Yonatan Irrazabal; Andrés Rodales, Damián Malrrechaufe, Guillermo Fratta; Lucas Morales; Tabaré Viudez, Ramiro Cristobal, Jim Morrison Varela, Nicolás Colazo; Nahuel Acosta e Salomon Rodríguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Santo André Paulista 23 de abril de 2021 Ituano 0 x 3 São Paulo Paulista 26 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Paulista 2 de maio de 2021 A definir Racing x São Paulo Copa Libertadores 5 de maio de 2021 19h (de Brasília)

RENTISTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Rentistas 0 x 1 Nacional Campeonato Uruguaio 7 de abril de 2021 Rentistas 1 x 1 Racing Copa Libertadores 22 de abril de 2021

Próximas partidas