Onde assistir ao vivo a São Paulo x Racing, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (13), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Racing se enfrentam na noite desta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e no Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Racing DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jhon Ospina (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vantagem fora de casa nas oitavas de final da Libertadores / Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

O SBT, na TV fechada, e o Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para o confronto diante do Racing, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.

Para o confronto decisivo, o técnico Hernán Crespo terá que lidar com alguns desfalques. Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Daniel Alves, que se juntou à seleção olímpica. Já Luciano, Miranda e Rigoni são tratados como dúvida.

Agora é mata-mata. É luta, dedicação e suor até o último segundo. É #DiaDeTricolor na @LibertadoresBR!



⚽ São Paulo x Racing-ARG

🏟 Morumbi

📍 São Paulo (SP)

⏰ 21h30

🏆 #Libertadores



📺 SBT e Fox Sports

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#GloriaEterna#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/H1jmShReOl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 13, 2021

Do outro lado, o Racing não entra em campo oficialmente há mais de um mês.

Apesar da Conmebol autorizar a presença de público em torneios que organiza, a Secretaria de Esportes paulista informou que não serão feitas alterações nas determinações até quarta-feira (14).

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; João Rojas (Gabriel Sara) e Eder.

Provável escalação do Racing: Gaston Gomez; Iván Pillud, Sigali, Nery Dominguez e Orban; Leonel Miranda, Mauricio Martinez e Piatti; Copetti, Cvitanich e Chancalay.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

SÃO PAULO

Na primeira fase, o São Paulo terminou em segundo lugar do grupo E, com 11 pontos, atrás do Racing. Em seis jogos, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61.1%.

Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - 20 de abril de 2021

São Paulo 2 x 0 Rentistas - 29 de abril de 2021

Racing 0 x 0 São Paulo - 5 de maio de 2021

Rentistas 1 x 1 São Paulo - 12 de maio de 2021

São Paulo 0 x 1 Racing - 18 de maio de 2021

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal - 25 de maio de 2021

RACING

Já o Racing, também no grupo E, encerrou a fase de grupos na liderança, com 14 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias e dois empates.

Rentistas 1 x 1 Racing - 21 de abril de 2021

Racing 2 x 1 Sporting Cristal - 29 de abril de 2021

Racing 0 x 0 São Paulo - 5 de maio de 2021

Sporting Cristal 0 x 2 Racing - 11 de maio de 2021

São Paulo 0 x 1 Racing - 18 de maio de 2021

Racing 3 x 0 Rentistas - 25 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021 São Paulo 1 x 0 Bahia Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2021 17h (de Brasília) Racing x São Paulo Libertadores 20 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 0 (4) x (2) 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 31 de maio de 2021 Colón 3 x 0 Racing Campeonato Argentino 4 de junho de 2021

Próximas partidas