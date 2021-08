Onde assistir ao vivo a São Paulo x Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores?

Choquei-Rei será disputado nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Choque-Rei na Libertadores! O São Paulo recebe o Palmeiras na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelas jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Terça-feira, 10 de agosto de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

VAR: Julio Bascuñán (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca avançar na Libertadores / Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

O SBT, na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

73,74 CLARO/NET TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV HD: 573, 574

573, 574 TELECOM: 206, 207

206, 207 BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

194, 195 SKY HD: 594, 595

594, 595 CLARO TV: 73, 74

73, 74 CLARO TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV: 465, 468

465, 468 VIVO TV HD: 876, 877

876, 877 OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Racing nas oitavas de final da Libertadores e deixar para trás o Vasco e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o torneio sul-americano, buscando a vantagem no primeiro jogo das quartas contra o rival Palmeiras.

Para o Choque-Rei, o técnico Hernán Crespo terá o retorno de Emiliano Rigoni, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão.

Arboleda, que se recupera de uma contratura muscular na coxa direita, também pode voltar.

Dani Alves, campeão olímpico, e que não poupou críticas ao São Paulo após o titulo, é tratado como dúvida. Caso esteja 100%, deve ir para o jogo.

Do outro lado, o Palmeiras, que venceu a Universidad Católica e avançou às quartas, tem praticamente todo o elenco à disposição.

Dudu, Luiz Adriano, Rony e Danilo Barbosa, machucados, retornaram na derrota para o Fortaleza na última rodada do Brasileiro, e podem voltar a campo nesta terça, assim como Gabriel Menino, que conquistou a medalha de ouro olímpica.

Breno Lopes, Danilo e Felipe Melo, que cumpriram suspensão, também retornam.

Vale destacar que o Palmeiras chega invicto como visitante na Libertadores: dez vitórias e três empates.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Benítez e Welington; Rigoni e Pablo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

SÃO PAULO

Na primeira fase, o São Paulo terminou em segundo lugar do grupo E, com 11 pontos, atrás do Racing. Em oito jogos, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - 20 de abril de 2021

São Paulo 2 x 0 Rentistas - 29 de abril de 2021

Racing 0 x 0 São Paulo - 5 de maio de 2021

Rentistas 1 x 1 São Paulo - 12 de maio de 2021

São Paulo 0 x 1 Racing - 18 de maio de 2021

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal - 25 de maio de 2021

São Paulo 1 x 1 Racing - 14 de julho de 2021

Racing 1 x 3 São Paulo - 21 de julho de 2021

PALMEIRAS

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram sete vitórias e uma derrota.

Universitário 2 x 3 Palmeiras - 21 de abril de 2021

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - 27 de abril de 2021

Defensa u Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 11 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Palmeiras 6 x 0 Universitário - 27 de maio de 2021

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - 14 de julho de 2021

Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - 21 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 Athletico-PR 1 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Grêmio Brasileirão 14 de agosto de 2021 21h (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Copa Libertadores 17 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Palmeiras Libertadores 31 de julho de 2021 Palmeiras 2 x 3 Fortaleza Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas