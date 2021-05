Onde assistir ao vivo a São Paulo x Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Morumbi. Após o empate sem gols no Allianz Parque, quem vencer é campeão. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto RS, MS, SC, GO e PE), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Márcio Henrique de Gois

Assistentes VAR: Hermam Brumel Vani

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca encerrar o jejum de títulos / Foto: Getty Images

A TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS, MS, SC, GO e PE), na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (23). Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é levantar o troféu do Paulistão desde 2005, o São Paulo busca encerrar o jejum neste domingo. Como empataram no primeiro jogo sem gols, qualquer vitória simples para qualquer um dos lados garantirá o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Para a decisão, o técnico Hernán Crespo não sabe se poderá contar com Martín Benítez e Daniel Alves. Enquanto o meia teve diagnosticado um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, Dani Alves com um trauma no joelho direito, também será reavalidado horas antes do confronto.

Sem eles, Crespo deve mandar a campo Igor Vinícius e Igor Gomes para substituírem Daniel e Benítez, respectivamente.

HOJE TEM DECISÃO NO MORUMBI!



Vamos juntos com o coração. É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x Palmeiras

🏟 Morumbi

📍 São Paulo (SP)

⏰ 16h

🏆 @Paulistao



📺 Globo, SporTV e Premiere

📺 Globo, SporTV e Premiere

Do outro lado, o Palmeiras entra em campo buscando o bicampeonato, após garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores ainda na quarta rodada da fase de grupos.

O técnico Abel Ferreira terá novamente Zé Rafael à disposição, que cumpriu suspensão no primeiro jogo.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Igor Gomes (Benítez), Gabriel Sara (Luciano) e Reinaldo; Pablo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Racing Libertadores 18 de maio de 2021 Palmeiras 0 x 0 São Paulo Paulista 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Sporting Cristal Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Fluminense Brasileirão 29 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia Libertadores 17 de maio de 2021 Palmeiras 0 x 0 São Paulo Paulista 20 de maio de 2021

Próximas partidas