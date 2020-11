Onde assistir ao vivo a São Paulo x Lanús, pela Copa Sul-Americana?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar na internet

Embalado com a goleada sobre o Flamengo no Brasileirão, o São Paulo enfrenta o Lanús na noite desta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), no Morumbi, precisando vencer para avançar na Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Lanús DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Rubens Chiri/SPFC)

A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, a partir das 19h15 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Voltando as suas atenções para a Copa Sul-Americana após a goleada aplicada sobre o por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo entra em campo precisando de uma vitória sobre o Lanús para avançar às oitavas de final.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz poderá terá os reforços de Juanfran e Hernanes, assim como Gonzalo Carneiro.

Após a derrota por 3 a 2 na Argentina, o Tricolor pode vencer por um gol de diferença (até 2 a 1) para avançar. por 3 a 2 leva a decisão para os pênaltis.

Já o Lanús deve ir a campo com a mesma escalação que venceu o primeiro jogo na , e chega com a vantagem do empate.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Lanús: Morales; Plácido, Burdisso, Thaller, Aguirre; Belmonte, Pérez, Vera, De La Vega, Bernabei; Sand.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 3 x 2 São Paulo 28 de outubro de 2020 Flamengo 1 x 4 São Paulo Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 19h (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

LANÚS

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 3 x 2 São Paulo Copa Sul-Americana 28 de outubro de 2020 Lanús 1 x 2 1 de novembro de 2020

