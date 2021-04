Onde assistir ao vivo a São Paulo x Guarani, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Guarani nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão na TV Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Guarani DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Estádio do Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Risser Jarussi e Paulo Cesar Modesto

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Pericles Bassols

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Divulgação/Twitter

A TV Globo, SporTV e Premiere, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 21h30. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV : 37, 38 e 39

: 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD : 537, 538 e 539

: 537, 538 e 539 VIVO TV HD : 537, 538 e 539

: 537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY : 37, 38 e 39

: 37, 38 e 39 SKY HD : 437, 438 e 439

: 437, 438 e 439 CLARO TV : 37, 38 e 39

: 37, 38 e 39 CLARO TV HD : 537, 538 e 539

: 537, 538 e 539 VIVO TV : 337, 338 e 339

: 337, 338 e 339 VIVO TV HD : 817, 818 e 819

: 817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY : 230 a 244 (632 a 640 no HD)

: 230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas no Paulistão, o São Paulo busca se manter na liderança do grupo B.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo deve escalar uma equipe alternativa, já de olho no clássico com o Palmeiras na próxima rodada.

Arboleda e Daniel Alves, devem ser poupados, enquanto Benitez deve começar o jogo como titular, assim como o novo atacante Bruno Rodrigues.

Hoje já tem São Paulo de novo! É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x Guarani

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 Paulistão



📺 TV Globo, Sportv e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/HT0MoilMhh — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2021

Já o Guarani não sabe o que é vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), e chega para o duelo completo, sem nenhum problema de lesão na equipe.

Provável escalação do São Paulo: Volpi (Lucas Perri); Diego Costa (Lucas Beraldo), Miranda e Rodrigo; Galeano, Luan (Diego Costa), Igor Gomes, Benítez e Welington; Bruno Rodrigues e Eder.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Aírton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Andrigo, Matheus Davó e Bruno Sávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 5 x 1 São Caetano Paulista 10 de abril de 2021 São Paulo 1 x 0 RB Bragantino Paulista 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulista 16 de abril de 2021 22h (de Brasília) Sporting Cristal x São Paulo Libertadores 20 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 0 Guarani Paulista 13 de março de 2021 Guarani 0 x 1 Corinthians Paulista 12 de abril de 2021

Próximas partidas