Onde assistir ao vivo a São Paulo x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Grêmio se enfrenta na noite deste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Depois de empatar por 1 a 1 com o rival Palmeiras, pejo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o tricolor paulista entra em campo pressionado em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileiro, de olho em se afastar do risco de rebaixamento.

No entanto, visando o duelo de volta contra o Verdão no Allianz Parque, o técnico Hernán Crespo pode preservar alguns titulares.

Do outro lado, o Grêmio vem de vitória sobre a Chapecoense na última rodada, mas o vice-lanterna do Brasileirão com 10 pontos, tem duelo direto com o São Paulo.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Léo e Wellington; Liziero, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rojas; Pablo.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Darlan, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja.

Veja informações da partida!

Jogo: São Paulo x Grêmio

Quando e que horas? Sábado, 14 de agosto de 2021, às 21h (de Brasília).

Local: Morumbi - São Paulo, SP.

Escala de árbitros:

Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor deixa de lado a Libertadores / Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Morumbi. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de agosto de 2021 São Paulo 1 x 1 Palmeiras Libertadores 11 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmerias x São Paulo Libertadores 17 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Sport x São Paulo Brasileirão 22 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 1 Chapecoense Brasileirão 9 de agosto de 2021

Próximas partidas