Onde assistir ao vivo a São Paulo x Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV 3 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O primeiro jogo terá Wilton Pereira, de Goiânia, como árbitro principal, auxiliado por Fabrício Vilarinho e Bruno Raphael. O VAR será comandado por Wagner Reway.

Depois da importante vitória sobre o Sport na última rodada do Brasileirão, que afastou o São Paulo da zona de rebaixamento, agora o tricolor volta as atenções para o mata-mata da Copa do Brasil.

O técnico Hernán Crespo não deve ter Arboleda, com lesão na coxa.

Já o Fortaleza desembarca em São Paulo sem Marcelo Benevenuto, que já defendeu o Botafogo na Copa do Brasil.

Por outro lado, Titi, poupado no empate com o Juventude, e Pikachu, que cumpriu suspensão, retornam.

Ciente da dificuldade de enfrentar o São Paulo no Morumbi, Matheus Vargas minimiza a eliminação do rival na Copa Libertadores.

"Será mais difícil, porque quando se trata de Copa do Brasil os jogos são mais competitivos, mais intensos por conta da competição. O São Paulo vem de uma eliminação na Libertadores e não quer outra eliminação, então o Fortaleza tem que estar preparado para não ser surpreendido", afirmou.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Robson e David.



Tricolor busca vantagem no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil / Foto: Divulgação São Paulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 São Paulo Libertadores 17 de agosto de 2021 Sport 0 x 1 São Paulo Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x São Paulo Brasileirão 29 de agosto de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x América-MG Brasileirão 4 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021 Juventude 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 21 de agosto de 2021

Próximas partidas