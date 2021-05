Onde assistir ao vivo a São Paulo x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes estreiam no Brasileirão 2021 neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fluminense na noite deste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto SP) , e Premiere , na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Fluminense DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR:Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo estreia em casa no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (29). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalados com a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores , São Paulo e Fluminense voltam suas atenções para o Brasileirão 2021.

Para a rodada de estreia, o Tricolor segue sem contar com Daniel Alves e Martín Benítez, lesionados, e Arboleda, que cumpre quarentena.

🏆 Um ídolo em busca do tri. E o outro na caça ao tetra!



🏆 Um ídolo em busca do tri. E o outro na caça ao tetra!

Vai começar o @Brasileirao ! #AHistóriaContinua #VamosSãoPaulo 🇾🇪

Já o Fluminense, após vencer o River Plate por 3 a 1 e garantir a vaga na próxima fase da Libertadores, estreia fora de casa na competição nacional.

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá o retorno de John Kennedy, após um longo período afastado em decorrência de Covid-19.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Gabriel Teixeira, Yago Felipe Martinelli; Nenê, Caio Paulista e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Palmeiras Paulista 23 de maio de 2021 São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal Paulista 25 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 4 de Julho x São Paulo Copa do Brasil 1 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-GO x São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Fluminense Carioca 22 de maio de 2021 River Plate 1 x 3 Fluminense Libertadores 25 de maio de 2021

Próximas partidas