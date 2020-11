Onde assistir ao vivo a São Paulo x Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem do empate, o enfrenta o na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para todo o , exceto RS, MG, regiões de Varginha, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Belo Horizonte), na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imafes

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS, MG, regiões de Varginha, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Belo Horizonte), na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã, o São Paulo recebe o Flamengo com a vantagem do empate para avançar à semifinal da .

Mais times

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz pode ter força máxima. Recuperado da Covid-19, Tchê Tchê retornou aos treinos, mas não deve ser escalado entre os titulares. Arboleda, que está com a seleção equatoriana, deve retornar a tempo.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Já o Flamengo entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença, ou por um gol para levar o duelo para os pênaltis.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Gabigol, com dores musculares na coxa direita, além de Pedro, Thiago Maia, Filipe Luís e Rodrigo Caio, que se recuperam de lesão.

Mais artigos abaixo

Na manhã desta terça-feira, o Mengão encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Vamos com tudo em busca da classificação! 💪⚽️ #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/JE7JGZMAyo — Flamengo (@Flamengo) November 17, 2020

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta; Vitinho, Bruno Henrique, Michael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 11 de novembro de 2020 2 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília) Ceará x São Paulo Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 12 de novembro de 2020 Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de novembro de 2020

Próximas partidas