Onde assistir ao vivo a São Paulo x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Cuiabá na noite desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, buscando conquistar primeira vitória no torneio, depois de conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Cuiabá DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Thiago Duarte (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três derrotas e dois empates, o São Paulo está na zona de rebaixamento e entra em campo nesta quarta-feira em busca da sua primeira vitória no Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo pode ter o retorno de Daniel Alves. Apesar da presença do jogador ser tratada como dúvida, o veterano tem boas chances de entrar em campo.

Hoje tem São Paulo no Morumbi! É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x Cuiabá

🏟 Morumbi

📍 São Paulo (SP)

⏰ 19h

🏆 @Brasileirao



📺 SporTV e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/M8su55CX1q — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 23, 2021

Assim como o adversário, o Cuiabá, com duas rodadas a menos, também não sabe o que é vencer no Brasileirão, com dois empates e uma derrota.

O lateral-esquerdo Uendel, que sofreu uma pancada na coxa no empate sem gols com o América-MG, pode aparecer entre os titulares. Caso não esteja apto, Lucas Hernandez é o provável substituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves), Liziero (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Eder e Pablo.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernandez); Auremir, Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton (Rafael Papagaio).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 16 de junho de 2021 Santos 2 x 0 São Paulo Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x São Paulo Brasileirão 27 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Corinthians x São Paulo Brasileirão 30 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 6 de junho de 2021 América-MG 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas