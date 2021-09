Onde assistir ao vivo a São Paulo x América-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x América-MG DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Pathrice Wallace (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho (RJ)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater o Atlético-GO e voltar a vencer no Brasileirão, o São Paulo pensa apenas em conquistar mais três pontos.

Do outro lado, o América-MG, lutando contra o rebaixamento, com 22 pontos, terá o retorno de Felipe Azevedo, que cumpriu suspensão na última rodada.

Já Lucas Kal, por questões contratuais, está fora.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero e Gabriel Sara; Éder e Rigoni.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Anderson, Juninho, Ademir; Felipe Azevedo, Fabrício Daniel, Ribamar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 1 São Paulo Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 São Paulo 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Atlético-MG Brasileirão 25 de setembro de 2021 21h (de Brasília) Chapecoense x São Paulo Brasileirão 3 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 11 de setembro de 2021 Corinthians x América-MG Brasileirão 19 de setembro de 2021

Próximas partidas