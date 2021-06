Onde assistir ao vivo a São Paulo x 4 de Julho, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e 4 de Julho se enfrentam na noite desta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como foi derrotado no primeiro duelo por 3 a 2, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x 4 de Julho DATA Terça-feira, 8 de junho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da SIlva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca avançar às oitavas de final da Copa do Brasil 2021 / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (8), às 19h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito pressionado após a derrota no primeiro jogo por 3 a 2, que o obriga a vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, e vindo de derrota para o Atlétigo-GO no Brasileirão, o São Paulo busca virar a chave de olho na classificação.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo vai estar no banco de reservas após testar negativo para Covid-19 e desfalcar o Tricolor na última rodada do Brasileiro.

Por outro lado, Luan deve ser desfalque mais uma vez, enquanto Liziero, na seleção brasileira olímpica, e Arboleda, que defende a seleção do Equador, também estão fora.

Pela vaga nas oitavas de final! É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x 4 de Julho

🏟 Morumbi

📍 São Paulo (SP)

⏰ 19h

🏆 @CopadoBrasil



📺 SporTV e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#SPFC#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/jbOAcFXAPn — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 8, 2021

Já o 4 de Julho joga com a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Shaylon, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Rojas (Eder).

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; Edy, Marcelo, Caio e Chico Bala; Vitor Recife, Rômulo, Hiltinho e Kaka; Esquerdinha e Etinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 3 x 2 São Paulo Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Chapecoense Brasileirão 16 de junho de 2021 19h (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 3 x 2 São Paulo Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Juventude Samas 0 x 0 4 de Julho Série D 5 de junho de 2021

Próximas partidas