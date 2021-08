Onde assistir ao vivo a São José-SP x Corinthians, pelo Paulistão feminino?

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino, o São José-SP recebe o Corinthians nesta quinta-feira (26), no estádio Municipal Dr. Mário Martins Pereira, a partir das 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, o Paulistão Play e o Youtube da Federação Paulista de Futebol, todos pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Corinthians DATA Quinta-feira, 26 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Municipal Dr. Mário Martins Pereira, São José dos Campos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, o Paulistão Play e o Youtube da Federação Paulista de Futebol, todos pela internet), nesta quinta-feira, a partir das 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

De olho na liderança do campeonato, o Timão, que avançou também à semifinal do Brasileirão feminino, agora volta as suas atenções ao estadual e vai com força total para o jogo desta quinta-feira.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli, Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika, Yasmin, Indryd, Andressinha, Tamires, Gabi Zanotti, Victoria Albuquerque e Adriana.

SÃO JOSÉ-SP

Ainda sem vencer no Paulistão feminino, o São José entra em campo buscando a vitória para não se distanciar dos rivais na tabela. .

Provável escalação do São José: Jessica, Evelyn, Karen, Verônica, Camila, Ionara, Larissa, Rafa M., Naiane, Ju Oliveira e Verena.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 6 x 0 Avaí Kindermann Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulistão feminino 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Nacional Paulistão feminino 1 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Corinthians x Realidade Jovem Paulistão feminino 8 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

SÃO JOSÉ-SP

JOGO CAMPEONATO DATA São José 2 x 4 Ferroviária Paulistão feminino 18 de agosto de 2021 São Paulo 2 x 0 São José Paulistão feminino 11 de agosto de 2021

Próximas partidas