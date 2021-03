Onde assistir ao vivo a São Caetano x Corinthians, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e São Caetano se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, antes da paralisação da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO São Caetano x Corinthians DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Estádio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul, SP, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Vladimir Nunes da Silva

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca se manter invicto no Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (14). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates e uma vitória no Paulistão, o Corinthians busca manter a invencibilidade no estadual.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não terá Cantillo, suspenso, após ser expulso contra a Ponte Preta, e Roni, com Covid-19.

Do outro lado, o São Caetano ainda não sabe o que é vencer no torneio, com duas derrotas e um empate no grupo D.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Guilherme Biro (Bruno Méndez); Gabriel, Araos e Cazares; Rodrigo Varanda, Mateus Vital e Antony (Jô).

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, Willian Amorim e Carlinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 3 de março de 2021 Corinthians 2 x 1 Ponte Preta Paulista 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Corinthians Copa do Brasil 17 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Mirassol x Corinthians Paulista 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 São Caetano Paulista 8 de março de 2021 Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulista 11 de março de 2021

Próximas partidas