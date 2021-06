Onde assistir ao vivo a Santos x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Duelo será nesta quarta-feira (30), na Vila Belmiro, pela oitava rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter o bom momento, o Santos recebe o Sport nesta quarta-feira (30), na Vila Belmiro, a parti das 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Sport DATA Quarta-feira, 30 de junho de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistente VAR: Thiaggo Americano Labes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Leão quer se recuperar no campeonato / Foto: Silvio Avila/Getty

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos chega para o duelo desta quarta-feira confiante após bons resultados conquistados nas últimas rodadas. O técnico Fernando Diniz não terá Marinho, suspenso. Por outro lado, Camacho retorna após cumprir suspensão, enquanto Alison é dúvida.

Sem vencer há três partidas, o Sport quer tentar surpreender o rival na Vila Belmiro. O Leão não terá Iago Maidana, lesionado, enquanto Patric está afastado após ato de indisciplina.

Provável escalação do Santos: João Paulo (John); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Guilherme Camacho (Ivonei), Jean Mota e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Rafael Thyere e Sabino, Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Thiago Neves; Everaldo, Paulinho Moccelin e André.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de junho de 2021 Grêmio 2 x 2 Santos Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Santos Brasileirão 3 de julho de 2021 21h (de Brasília) Santos x Athletico-PR Brasileirão 6 de julho de 2021 19h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 27 de junho de 2021 Corinthians 2 x 1 Sport Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas