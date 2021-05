Onde assistir ao vivo a Santos x São Bento, pelo Campeonato Paulista?

Na Vila Belmiro, equipes lutam contra o rebaixamento neste domingo (9), pela 12ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na briga direta contra o descenso, Santos e São Bento entram em campo neste domingo (9), na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Bento DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Vila Belmiro, Santos, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe entra em campo ameaçado pelo rebaixamento do Paulistão / Foto: Alexandro Schneider/Correspondente

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado, o Santos entra em campo precisando empatar ou vencer para permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Peixe tem dúvidas quanto a escalação de Marinho, que corre contra o tempo para se recuperar de lesão. Devido a "urgência" da situação, Marcelo Fernandes deve mandar a campo o time titular do Alvinegro.

Já o São Bento também quer escapar do rebaixamento e, para isso, precisa vencer o rival dentro da Vila Belmiro.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Alison), Jean Mota e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Ângelo (Marinho) e Kaio Jorge.

Provável escalação do São Bento: Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Julinho; Escobar, Julio Rusch, Daniel Costa e Diego Tavares; Kayan e Geovane Tinga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Santos Paulista 6 de maio de 2021 Santos 5 x 0 The Strongest Copa Libertadores 4 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Boca Juniors Copa Libertadores 11 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) The Strongest x Santos Copa Libertadores 18 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

SÃO BENTO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 0 Ferroviária Campeonato Paulista 26 de abril de 2021 Emelec 3 x 0 RB Bragantino Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021

Próximas partidas