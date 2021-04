Onde assistir ao vivo a Santos x Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo na Vila Belmiro neste domingo (18), pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Santos e Inter de Limeira duelam neste domingo (18), na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Inter de Limeira DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Vila Belmiro, Santos, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Vitor Carmona Metestaine

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto

VAR: Pericles Bassols

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a ponta do grupo D do Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, às 20h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder para a Ponte Preta com um time bastante modificado, o Santos deve voltar a mandar a campo uma equipe alternativa, já que tem duelo pela Copa Libertadores no meio da semana. Em entrevista coletiva depois da derrota para a Macaca, o técnico Ariel Holan disse que a falta de tempo interferiu no desempenho Alvinegro.



"Eu creio que faltou (tempo de) trabalho. Que falta tempo para que não haja tantos espaços entre as linhas. E que a pressão se ocorra quando estamos pressionando ou quando perdemos a bola. Isso é trabalho e rapidamente precisamos tratar de corrigir. Não é simples fazer muitas mudanças e ter uma equipe que tenha coordenação. Temos de buscar uma forma que possamos jogar", afirmou.

Do outro lado, a Inter de Limeira quer aproveita a falta de entrosamento do rival para somar pontos e tentar sair da lanterna de seu grupo.

Provável escalação do Santos: John, Balieiro, Luiz Felipe, Jhonnatan, Copete, Kevin Malthus, Ivonei, Pirani, Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Provável escalação do Inter de Limeira: Rafael Pin; Córdoba, Kelven, Vinícius, Bruno; Deivid, Thiaguinho, Pedro do Rio, Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Santos Paulista 16 de abril de 2021 Santos 2 x 2 San Lorenzo Libertadores 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Barcelona SC Libertadores 20 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Santos x Novorizontino Paulista 23 de abril de 2021 A definir

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 2 RB Bragantino Paulista 15 de abril de 2021 Mirassol 1 x 0 Inter de Limeira Paulista 8 de abril de 2021

Próximas partidas