Onde assistir ao vivo Santos x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Jogo será neste domingo (1), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se enfrentam neste domingo (1), na Vila Belmiro, a partir das 18h15 (de Brasília). A partida terá transmissão da TNT e do Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Bahia DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da TNT e do Premiere, no canal fechado. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real

Vindo de derrota na última rodada do Brasileirão e de um empate com o Ceará pela Copa do , o Santos quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e quer aproveitar o "fator casa". Para o duelo deste domingo, o técnico Cuca conta com os retornos de Kaio Jorge, Alison e Laércio, enquanto Pará é dúvida. Por outro lado, Luan Peres está suspenso pelo STJD.

Do outro lado, o Bahia vem de uma vitória de virada sobre o no Brasileiro, mas perdeu para o pela . O Tricolor encerrou a sua preparação em e, apesar do desgaste, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo o que tiver de melhor.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Laércio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Ramon, Gregore, Elias, Rossi, Gilberto e Clayson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará 28 de outubro de 2020 3 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Santos Copa do Brasil 4 de novembro de 2020 19h (de Brasília) RB x Santos Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília)

BAHIA

VJOGO CAMPEONATO DATA Melgar 1 x 0 Bahia Copa Sul-Americana 19 de outubro de 2020 Bahia 3 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 29 de outubro de 2020

Próximas partidas