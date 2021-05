Onde assistir ao vivo a Santos x The Strongest, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (4), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e The Strongest se enfrentam na noite desta terça-feira (4), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa Libertadores, buscando a primeira vitória no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x The Strongest DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a primeira vitória na Libertadores 2021 / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h15. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Por cabo:

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas derrotas e ainda sem saber o que é vencer na Copa Libertadores, o Santos entra em campo contra o The Strongest, que também vem de dois resultados positivos e ainda não pontuou no grupo C.

Para o confronto, o Peixe segue sem contar com Sandry e Jobson.

Já o The Strongest pode ter as entradas de Raul Castro, Rudy Cardozo e Blackburn entre os 11 iniciais.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Balieiro e Pirani; Marinho, Braga e Braga.

Provável escalação do The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Castillo, Valverde e José Sagredo; Wayr, Ramiro Vaca e Marvin Bajarano; Jesús Sagreso, Willie e Reinoso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 2 x 0 Santos Copa Libertadores 28 de abril de 2021 Bragantino 1 x 1 Santos Paulista 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista 6 de maio de 2021 A definir Santos x São Bento Paulista 9 de maio de 2021 A definir

THE STRONGEST

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 4 x 1 Club Atlético Palmaflor Campeonato Argentino 27 de abril de 2021 Barcelona SC 4 x 0 The Strongest Copa Libertadores 28 de abril de 2021

Próximas partidas